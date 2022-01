Après le variant Delta et le variant Omicron, voilà désormais que certains scientifiques renommés, comme l'épidémiologiste Antoine Flahault, s'inquiètent d'un petit nouveau, baptisé BA.2.

C'est Omicron qui a un peu muté. Il lui ressemble, mais avec d'autres petites différences génétiques. Il a notamment été repéré dans pas mal de pays, comme l'Inde, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Pour l'instant, de ce que l'on sait, il ne serait pas plus dangereux, mais peut être un peu plus contagieux. Au Danemark, ce nouveau variant serait majoritaire et justement dans ce pays, la courbe est en train de repartir vers le haut. Même vacciné ou infecté une première fois avec Omicron, on pourrait être réinfecté avec ce BA.2 et c'est pour ça que certains épidémiologistes sont intrigués.

En France, une vingtaine de cas ont été repérés par séquençage selon le professeur Bruno Lina à Lyon. Mais le professeur se veut assez rassurant. Selon lui, il n'y a aucun impact sur la sévérité du virus : il ferait surtout des formes légères et n'aurait pas d'impact non plus sur la transmission.

Les chercheurs sont donc partagés sur ce nouveau sous variant, qui va être surveillé de près dans les semaines qui viennent.

À écouter également dans ce journal

Procès : Éric Zemmour comparaît ce jeudi 20 janvier devant la cour d'appel dans un procès pour contestation de crime contre l'humanité. L'avocat a demandé son report, mais la Cour a refusé, ce qui a entraîné le départ de ce dernier. Il n'y a donc plus personne sur le banc des accusés.

Faits-divers : L'homme surnommé le "cannibale des Pyrénées" s'est échappé de sa prison à Toulouse ce mercredi, avant d'être interpellé quelques heures plus tard. Dans ce laps de temps, il a agressé à coups de barre une passante.

Maladie - Selon plusieurs syndicats, des millions d'animaux, en priorité des canards pourraient être abattus à cause de l'épidémie de grippe aviaire qui frappe les élevages du Sud-Ouest de la France.