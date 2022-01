Françoise, 73 ans sortait son chien hier, vers 22 heures dans les rues de Toulouse, quand elle a été violemment agressée par un homme déjà connu de la justice. Atteint de schizophrénie, il venait de s'échapper de l'hôpital psychiatrique où il est interné depuis qu'il a tué un nonagénaire en 2013. On le surnomme "le cannibale des Pyrénées", ou "le cannibale de Nouilhan", et Françoise lui a donc échappé.

Au micro de RTL, elle raconte : "Je sortais pour promener mon chien, j'ai entendu quelqu'un courir. Je me suis retournée et c'était ce type qui arrivait avec un énorme bâton levé. Et là, il a commencé à me tabasser. J'ai hurlé, je me suis protégé la tête, parce qu'il tapait sur la tête, avec les bras."

La septuagénaire a été sauvée par l'intervention de plusieurs riverains. "Des voisins sont sortis, il y en a un qui est descendu avec son fusil et qui l'a mis en joue. Alors il s'est arrêté, la police est arrivée, on l'a embarqué. Tout le monde estime que j'ai eu de la chance, parce qu'il était là pour me tuer, j'en suis certaine. Je ne comprends pas que ces types-là puissent s'échapper de l'endroit où ils sont, il y a un problème quelque part".