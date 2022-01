Vaccin contre le coronavirus : ouverture du rappel pour les 12 à 17 ans dès le 24 janvier

Une étape de plus dans la vaccination du plus grand nombre. Le gouvernement va ouvrir à partir de lundi et sans obligation, le rappel de vaccin contre le Covid-19 à tous les 12-17, a annoncé le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse.

"Pour les 12-17 ans, l'ouverture du rappel a été décidée pour ceux qui sont atteints de pathologies chroniques, comme beaucoup de pays autour de nous l'ont fait, je vous annonce que nous allons étendre cette possibilité d'un rappel vaccinal pour tous mais sans obligation, à compter de lundi prochain", a indique le Premier ministre.

La semaine dernière, la Haute autorité de santé (HAS), chargée de guider le gouvernement dans sa politique vaccinale, avait recommandé d'"administrer une dose de rappel chez les adolescents vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou de personnes vulnérables qui ne seraient pas vaccinées". Jusqu'à présent, les rappels n'étaient possibles dans cette tranche d'âge que pour les adolescents à risque de faire des formes graves de la maladie.