Les Français voient-ils le bout du tunnel ? Présent en conférence de presse ce jeudi, Jean Castex a dévoilé le calendrier de levée des mesures prises en décembre dernier pour lutter contre la cinquième vague et l'apparition du variant Omicron.

Malgré des chiffres toujours plus impressionnants, près de 530.000 cas ce jeudi selon Santé Publique France, le nombre de personnes en réanimation est en baisse selon Jean Castex.

De bonnes nouvelles qui ont conduit le Premier ministre à prendre des décisions. Dès le 24 janvier, le très décrié passe vaccinal entrera en vigueur, au même moment que l'ouverture à la dose de la rappel pour les 12-17 ans.

Le 2 février, le monde du sport et de la culture pourra de nouveau accueillir la totalité de son public. Enfin, le 16 février, les discothèques, seul lieu fermé depuis le 10 décembre pourront rouvrir.

24 janvier : entrée en vigueur du passe vaccinal et ouverture à la dose de rappel pour les 12-17 ans

C'est la première du calendrier fixé par le gouvernement : dès le lundi 24 janvier, le passe vaccinal entrera en vigueur. Il ne sera donc plus possible d'aller dans des lieux soumis actuellement au passe sanitaire, sans être vacciné. Les tests négatifs ne seront plus inclus dans l'application TousAntiCovid.

Autre mesure à entrer en vigueur le 24 janvier : les enfants de 12-17 ans pourront bénéficier d'une dose de rappel. "Pour les 12 17 ans, l'ouverture du rappel a été décidée pour ceux qui sont atteints de pathologies chroniques, comme beaucoup de pays autour de nous l'ont fait, je vous annonce que nous allons étendre cette possibilité d'un rappel vaccinal pour tous mais sans obligation, à compter de lundi prochain", a indique le Premier ministre.

2 février : fin des jauges et du masque en extérieur et télétravail plus obligatoire

Excellente nouvelle pour le monde du sport et de la culture. Le Premier ministre, Jean Castex, a indiqué jeudi que les jauges fixées dans les lieux recevant du public seront abandonnées. De plus, le port du masque ne serait plus obligatoire en extérieur à partir du mercredi 2 février.

Le télétravail "ne sera plus obligatoire", mais recommandé à cette date, a encore indiqué le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse à Matignon.

16 février : réouverture des discothèques et retour des concerts

Principal victime de cette cinquième vague, les patrons de discothèques peuvent souffler. Ils pourront le 16 février prochain. Au même moment, les concerts debout pourront reprendre.



Le mercredi 16 février, la consommation debout sera également à nouveau possible dans les bars. En outre, elle sera à nouveau possible dans les stades, les cinémas et les transports.