publié le 08/04/2020 à 05:46

Écharpes, foulards, masques artisanaux ou chirurgicaux : la plupart des habitants de Sceaux n'ont pas attendu le décret de leur maire pour masquer une partie de leur visage. L'un deux, René, explique qu'il comprend cette nouvelle obligation car "tout ce qui permet d'augmenter la sécurité et l'intégrité des personnes, ce n'est pas discutable".

Face à la pénurie, le décret du maire n'impose pas un masque mais simplement une couverture du nez et de la bouche. Une habitante, Isabelle, le reconnaît : c'est peut-être nécessaire même si ce n'est pas le plus esthétique, "avec les beaux jours qui arrivent". Dans tous ses déplacements, le maire de Sceaux, Philippe Laurent, ne quitte pas ses différents masques artisanaux. Il assume, en cette période, son arrêté comme un geste d'autorité.

"Nous sommes un pays où le mot recommandation est toujours compris pour les autres mais pas pour soi (...) Il faut qu'il y ait un acte d'autorité quelque part. Cet arrêté a une vertu pédagogique pour attirer l'attention sur ce que chacun et chacune peut faire très simplement pour les autres", explique Philippe Laurent. L'édile espère que le gouvernement et que d'autres maires, comme lui, prendront le même type d'arrêté pour que tout le monde sorte désormais dehors avec la bouche et le nez couvert.

