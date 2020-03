publié le 16/03/2020 à 08:41

Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, s'est dit inquiet d'une "éventuelle" saturation des hôpitaux". Il a déclaré, ce lundi 16 mars sur France Inter, que la situation de l'épidémie de coronavirus en France "est très inquiétante" et "se détériore très vite".



En effet, la France fait état de 5.423 personnes contaminées et déplore 127 décès. Ces chiffres révélés par le ministère de la Santé dimanche 15 mars au soir, font part d'un inquiétant constat : plus 900 contaminés et 36 morts en 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, jamais le nombre de contaminations et de décès n'avait autant progressé en 24 heures.

"Le nombre de cas double désormais tous les trois jours" a déclaré le directeur général de la Santé, mais "je voudrais surtout que nos concitoyens se rendent compte qu'il y a des personnes qui sont malades, en réanimation et dont le pronostic vital est engagé, et ces personnes se chiffrent en centaines", a-t-il insisté.