Coronavirus : les mesures à prendre pour éviter l'épidémie

La France a pris des mesures pour éviter une épidémie de coronavirus sur son territoire. Pour enrayer la progression de la maladie, des gestes simples peuvent être adoptés et sont recommandés par le ministère de la Santé.

Tout d'abord, il s'agit de se laver les mains régulièrement. C'est la mesure d'hygiène la plus efficace pour éviter la transmission de tous les virus de l'hiver. Il faut utiliser un savon, de préférence liquide, pendant au moins 30 secondes en insistant sur les ongles. Une solution hydro-alcoolique peut être utilisée.

Le virus se transmet par les postillons : utilisez un mouchoir à usage unique et toussez dans votre coude. Les masques chirurgicaux ne sont utiles que pour les personnes porteuses du virus, afin qu'elles ne contaminent pas leur entourage. Ils ne sont donc pas efficaces pour se protéger.

Surveiller sa température deux fois par jour

Certaines recommandations sont adressées aux personnes qui se sont déplacées dans les foyers d'infections, à savoir la Chine (continentale, Hong Kong et Macao), Singapour, la Corée du Sud et les régions de Lombardie et de Vénétie, dans le nord de l'Italie. Ces personnes doivent surveiller leur température deux fois par jour, ainsi que l'apparition de symptômes d'infection respiratoire (toux ou difficultés à respirer).

Les personnes qui ont été dans ces zones, et qui sont potentiellement porteuses du virus, doivent porter un masque chirurgical. Particulièrement lorsqu'elles sortent de chez elles et doivent éviter tout contact avec une personne fragile : femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées. Les enfants et adolescents ne doivent pas être envoyés à la crèche, ou à l'école.

Si vous pensez être atteint, ne vous rendez pas aux urgences, où vous pourriez être en contact avec des personnes fragiles. Appelez le Samu au 15, qui vous donnera des consignes, si nécessaire.

Vous revenez d'une zone touchée par le #coronavirus #Covid19 ?

Suivez les #conseils du @MinSoliSante ⬇️https://t.co/DZ9ShK3dQD



Pour toute question relative au virus, contactez le numéro vert : 0 800 130 000 (appel gratuit 7/7j de 9h à 19h). pic.twitter.com/SNdVH0V1F6 — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 25, 2020