publié le 11/11/2020 à 05:46

Ce confinement n’est serait pas un, selon Gérald Darmanin qui prévoit de renforcer les contrôles. Les forces de l'ordre devraient donc mettre les bouchées doubles pour vérifier les attestations mais aussi les fermetures des bars et des restaurants. Car certains établissements prennent des libertés comme à Marseille, où l'on peut déjeuner dans un quartier fréquenté du centre-ville.

C'est le genre d'adresse qu'on s'échange sous le manteau. Pour accéder à la salle il faut demander discrètement au patron. "Ce serait possible de manger à l'intérieur," demande Hugo Amelin, notre reporter sur place. "Allez-y, tout au fond," répond le patron du restaurant.

Couverts, apéritifs et carte allégée. Une quinzaine de convives sont attablés, cachés de la rue par un paravent. Le patron affirme proposer "une petite carte pour le confinement. En plus de ça, vous avez aussi entrecôtes", déclare-t-il. Aux tables à côtés, se trouvent des ouvriers d'un chantier, des agents immobiliers. Les distances sont respectées et contrairement à la prohibition, les tarifs sont restés les mêmes.

Selon ce patron, l'ouverture clandestine est vitale, car la vente de plats à emporter ne couvre même pas ses charges. Alors il continue, arguant que son établissement n'est pas plus dangereux qu'un fast food ou un supermarché.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Une nouvelle conférence de presse de Jean Castex est prévue demain soir, jeudi 12 novembre. De nouvelles annonces vont être faites et pas question de lâcher la bride pour le moment. Il faut préparer l’esprit au statu quo. La réouverture des petits commerces n'est pas prévue avant le 1er décembre. Jean Castex ne devrait cependant pas faire l’impasse sur les fêtes de Noël.

Dieselgate - L'association de consommateurs CLCV annonce mercredi 11 novembre le lancement d’une action de groupe contre Volkswagen. Par cette action, l'association souhaite s’assurer que les centaines de milliers de conducteurs français concernés seront bien indemnisés. L'affaire remonte à septembre 2015, lorsque Volkswagen a avoué avoir installé dans ses voitures des dispositifs illégaux réduisant les émissions uniquement pendant la durée des tests.

Faits divers à Lyon - Saisie exceptionnelle près de Lyon : 2,4 tonnes de cannabis et 1,8 million d'euros en liquide. C'est le bilan final, communiqué mardi, d'un coup de filet réalisé par la police judiciaire vendredi soir. Sept personnes ont été arrêtées.