Coronavirus : comment les restaurants se réinventent pour surmonter la crise

et Christelle Rebière

publié le 06/11/2020 à 07:15

Nous voilà de nouveau confinés, les 160.000 restaurants présents en France aussi. Ils sont aujourd'hui contraints de se réinventer pour survivre.

À la réouverture des restaurants en juin, plusieurs ajustements ont dû être faits : QR code à scanner sur smartphone en guise de menu, cahiers de rappel, vitres en plexiglass entre les tables et gels hydroalcooliques à disposition. Aujourd'hui, retour au confinement et à la vente à emporter, lorsque c'est possible.

Pour rester attractive, la restauration doit redoubler d'imagination : plats préparés et à finir de cuire chez soi, paniers repas à chercher sur place etc. S'adapter aux applications de livraison est presque devenu la norme. Pour réduire les coûts et faciliter la vente à emporter, certains restaurants ont même opté pour les "dark kitchen", des cuisines fantômes dans des hangars que se partagent plusieurs enseignes.

La restauration française, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, a essuyé de nombreuses crises : Révolution, Commune, guerres mondiales... Pourra-t-elle se relever d'une pandémie ?

Dans ce huitième épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, retracent l'histoire de la restauration française. Patrick Rambourg, historien de la cuisine et de la gastronomie, et Manon Fleury, cheffe cuisinière, sont leurs invités.

