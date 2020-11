publié le 06/11/2020 à 14:47

La crise sanitaire liée au coronavirus peut créer beaucoup d'angoisses, en particulier au sujet des enfants. Masqués dès 6 ans, obligés de respecter des gestes barrières stricts, l'épidémie a un impact important sur eux au quotidien. Avec la distanciation physique, difficile aussi de les laisser jouer en toute liberté ou de leur faire des câlins. Pour autant, cela peut-il avoir un impact sur leur développement ?

Pour l'heure, difficile de le savoir, tant on manque de recul sur les conséquences de l'épidémie. La priorité, ce sont ses conséquences à court terme sur la santé de tous. Il n'existe donc pas encore d'études sur les éventuels effets des mesures barrières sur le développement des enfants, assure à RTL.fr le vice-président de la Société française de pédiatrie, Robert Cohen.

Ce qui est sûr cependant, c'est que le contact humain est important pour le développement des enfants. Les câlins les rassurent, aident à la régulation du stress et à l'attachement. "Se bousculer leur donne une idée des limites de la peau, de leurs propres limites. Cela les aide à construire une image corporelle", explique également à RTL.fr la pédopsychiatre Christine Barois.

"Il faut dédramatiser"

Faut-il pour autant s'alarmer que ces interactions disparaissent ? Pas certain. D'abord parce que la situation est provisoire. "Il faut dédramatiser. C'est si on en fait un problème que cela risque de devenir un problème", assure le docteur Barois. "Dans certains pays d'Asie, c'est assez typique d'avoir peu de contacts physiques. Culturellement, c'est donc un choc, mais en réalité, on va s'habituer", soutient la psychiatre.

Si les enfants ne peuvent plus se toucher à l'école, rien n'empêche d'avoir encore des contacts dans le cercle familial strict, avec les parents. On peut aussi continuer à jouer dans le respect des gestes barrières. "Le jeu est important pour la socialisation, pour aider les enfants à trouver leur place dans la hiérarchie sociale et à apprendre à perdre", explique Christine Barois. "J'incite par exemple les professionnels des crèches à jouer au 'coucou caché' avec le masque."

Pour diminuer l'anxiété des enfants, il est aussi important de leur expliquer la situation. Au lieu de voir les gestes barrières simplement comme une contrainte, on peut aussi les inciter à les respecter en leur donnant le sentiment de participer à la lutte contre le virus, propose donc la psychiatre.