publié le 10/11/2020 à 16:23

Tout part d'une vidéo postée sur Facebook. Laurent Gaurion est propriétaire du restaurant, le Men-Glaz, à Pontivy dans le Morbihan, et vendredi 6 novembre soir alors qu'il ne vient de servir que 4 commandes à emporter en plein confinement, il constate que le drive du McDonald's en face de son établissement est bondé, avec une longue file d'attente d'automobilistes qui auraient selon lui pu venir se restaurer en commandant chez lui.

Ce mardi sur RTL il assure que sa vidéo, vue plusieurs dizaines de milliers de fois, n'était pas destinée à dénigrer le fast-food. "Je n’ai rien contre McDo, c’est surtout le fait de se sentir oublié en tant que restaurateur. Il y avait du monde de partout", explique Laurent Gaurion.

Il veut mettre l'accent sur l'importance des restaurants dans le tissu économique, bien que classés comme commerce "non essentiels". "Je pense qu’on aurait besoin de faire comprendre qu’on est un peu essentiels à la vie", estime-t-il.

"On fait partie de la France, on y cotise beaucoup", appuie le commerçant. Il semble par ailleurs déçu que la vente à emporter soit si peu rentable, les consommateurs n'ayant pas le réflexe de consulter et d'appeler leur restaurant habituel. "Par rapport au premier confinement où on a essayé d’être présents, où on a plus dépensé d’argent pour s’équiper qu’on en a gagné… Vendredi c’était calme", lâche-t-il désabusé.