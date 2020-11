publié le 10/11/2020 à 09:28

Ce lundi 9 novembre, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a indiqué qu'il était prêt à "aller plus loin" sur la prise en charge des loyers des commerçants qui est un des points noirs de la crise du coronavirus. Au-delà de la perte d'activité qui a été très vite identifiée et compensée avec le fonds de solidarité, il y a deux problèmes qui sont en train de préoccuper les équipes de Bercy : les loyers et les stocks.

Tant que les commerces sont en fermeture administrative, il est difficile de leur demander de payer un loyer. Cependant, une très grande majorité de propriétaires bailleurs, de l'ordre de 80% selon Bercy, sont des particuliers et des commerçants qui louent pour s'assurer leur retraite.

Pour aller plus loin sur les loyers, le gouvernement envisage donc de les prendre en charge à hauteur de 50% du montant, sous forme de crédit d'impôts. Autrement dit, le propriétaire pourrait se faire rembourser par l'État la moitié du montant et donc ne demander que 50% du prix à son locataire. Cette disposition sera sans doute présentée dans les prochains jours et intégrée au projet de loi de finance rectificative numéro 4.

Les propriétaires doivent renoncer au loyer de novembre

Un crédit d'impôt, signifierait donc que les propriétaires avancent l'argent et sont remboursés plus tard par l'État. Avec le prélèvement à la source, on gagne en rapidité sur les crédits d'impôts. Les bailleurs ont intérêt, dans la plupart des cas, à conserver leurs locataires si le magasin tourne bien et s'il n'y avait pas de problème de paiement avant le coronavirus.

Ils ont déjà fait des efforts en décalant le paiement de trois mois de loyers et Bruno Le Maire leur demande aussi de renoncer aux loyers du mois de novembre, par solidarité. Le gouvernement possède également un dernier atout qu'il agite pour obliger les propriétaires à faire des efforts puisque Bercy pourrait aussi interdire toute expulsion pendant les 2 ans qui viennent. Une sorte de trêve hivernale de 24 mois pour les commerces.

