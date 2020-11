publié le 13/11/2020 à 05:47

L'Allier change de vitesse. Le département va repasser à 90 km/h d'ici quelques jours sur tous ses réseaux secondaires. Les territoires en ont désormais la possibilité. Et ce retour en arrière ne fait pas franchement débat sur le terrain.

Olivier est chauffeur routier, il totalise près de 90.000 km au compteur chaque année. Depuis le premier jour de la mise en place des 80 km/h, il n'a jamais vraiment bien compris leur pertinence. "Il y en a qui roulent à 90, qui respectent pas, il y en a d'autres qui roulent à 70. Il faut faire attention partout".

Garées devant une boulangerie, deux retraitées n'en pensent pas moins. "Je vois pas trop la différence entre 90 et 80. Il n'y a pas plus de danger si les gens font attention aux distances de sécurité," expose l'une. Pour l'autre, "je m'en fous parce que moi je roule comme un escargot".

25 accidents en 2020 contre 22 l'an dernier

En 2020, 25 accidents mortels sont recensés sur les routes de l'Allier contre 22 et 23 les deux années précédentes. Pour Claude Riboulet, le président de Conseil départemental, les causes d'accident ont bien été identifiées. "Ce n'est pas la vitesse qui est la première cause de ces accidents. Les premières causes sont les défauts de maitrises de véhicules, l'alcoolémie, le déport à gauche", énumère-t-il.

Le département de l'Allier est prêt à réinstaller les panneaux 90. "Il y a un peu plus de 200 panneaux, ce qui représente un budget d'un peu moins de 150.000 euros". Et sur le département auvergnat, près de 400 zones resteront à 70 km/h en raison de leur dangerosité potentielle.

