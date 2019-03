publié le 27/03/2019 à 16:12

La limitation à 80 km/h va-t-elle encore tenir la route ? Les sénateurs ont adopté un amendement au projet de loi Mobilité, afin de laisser le choix aux présidents de conseils départementaux et aux préfets de revenir, s'ils le souhaitent, aux traditionnels 90 km/h.



Emmanuel Macron avait déjà laissé entendre lors du grand débat que la réforme était potentiellement sur le déclin. Le président s'était alors refusé à "abandonner (les) exigences de sécurité", mais il n'avait pas exclu d'éventuelles mesures palliatives "tout aussi efficaces" et moins contraignantes pour la population.

Mais en 2017, plus de 25.000 personnes ont trouvé la mort sur les routes européennes. Un comité parlementaire vient donc de proposer 19 mesures afin d'endiguer cette mortalité accrue des automobilistes. Nos véhicules pourraient être prudents à notre place, comme l'atteste Christophe Bourroux sur RTL.

Un suréquipement potentiellement coûteux

Dans 90% des accidents, le comportement du conducteur serait en cause. Pas moins de "19 fonctions", sont donc recommandées ; du freinage d'urgence automatique, aux assistances de maintien dans la voie, en passant par des "systèmes pour lutter contre l'endormissement". Ces dispositifs concerneront également les camions et les autobus, qui "devront adopter des technologies pour supprimer les angles morts".



Beaucoup de ces systèmes existent déjà en option sur certains modèles, comme le rappelle François Roudier, membre du comité des constructeurs français d'automobiles et invité de RTL Midi. Selon l'expert, le risque majeur de ces gadgets technologiques reste de dissuader les acheteurs de voitures de se procurer ces modèles suréquipés au prix potentiellement plus élevé.

Des programmes "intelligents" pour inciter à la prudence

L'une des nouveautés serait l'arrivée d'un enregistreur de données. Un procédé qui risque de faire débat, puisque "cela revient à installer une boîte noire" à bord du véhicule. Ce mouchard enregistrera la vitesse et la manière de conduire des automobilistes. Des données personnelles qui pourront être communiquées aux autorités, comme c'est déjà le cas aux États-Unis ou en Russie.



Un limiteur de vitesse dit "intelligent" fait également partie des innovations prévues. Ce dernier permettra de reconnaître les panneaux de signalisation et d'adapter automatiquement la vitesse des voitures qui rouleraient au-delà des limites imposées. Cependant, il agirait "comme un limiteur de vitesse actuel", en ne bloquant "pas complètement le véhicule", explique François Roudier.



Avec ces systèmes novateurs, la Commission européenne compte réduire drastiquement le nombre de décès sur les routes, en sauvant 25.000 personnes d'ici à 2038.