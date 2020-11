Confinement : la réouverture des commerces envisagée le 1er décembre

et AFP

publié le 12/11/2020 à 23:51

Les commerçants forcés à baisser le rideau depuis deux semaines, Covid-19 oblige, voient peut-être le bout du tunnel. Ce jeudi 12 novembre, en conférence de presse, Jean Castex a indiqué que de "premières mesures d'allégement" du reconfinement pourraient intervenir au 1er décembre. Une éventualité conditionnée à une amélioration de la situation sanitaire, et qui sera "strictement limitée aux commerces que nous avons pu fermer”, a précisé le Premier ministre.

"Leur réouverture ne pourrait s'envisager que sur la base d'un protocole renforcé" et cette première étape "ne pourra cependant pas concerner (...) les bars, les restaurants et les salles de sport" où "les risques de contamination sont par nature plus élevés", a poursuivi le locataire de Matignon.

Au moment d'annoncer le reconfinement, Emmanuel Macron avait donné rendez-vous aux commerçants mi-novembre afin d'évaluer une possible réouverture des magasins. Mais le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, avait d'avance fermé la porte, mercredi, à un changement "à ce stade". Symboliquement, l'exécutif a déjà accordé la vente de sapins de Noël en extérieur, dont les modalités doivent être précisées d'ici à vendredi.