Les infos de 18h - Vaccin contre la grippe : 5 millions de doses écoulées en six jours

publié le 19/10/2020 à 18:37

Six jours après son lancement, mardi 13 octobre, l'appel de la campagne de vaccination contre la grippe semble avoir été entendu. En moins d'une semaine, ce sont 5 millions de doses qui se sont arrachées en pharmacie, soit pratiquement la moitié de ce qui avait été distribué l'an dernier.

En 2019, 11 millions de vaccins avaient été distribués en trois mois de campagne, ce qui prouve le succès de cette édition 2020. Par ailleurs, les pharmaciens voient essentiellement défiler des personnes à risque munies de leur bon de prise en charge. Cela signifie que les personnes âgées de plus de 65 ans et ceux qui ont une pathologie susceptible d'engendrer des complications et donc une hospitalisation, comme les diabétiques, les asthmatiques, les personnes obèses ou les femmes enceintes, ont compris le message.

Parmi les 16 millions de personnes ayant reçu un bon de prise en charge, près d'un tiers sont donc allés se faire vacciner. Un risque de pénurie inquiète néanmoins les autorités puisque 30% des pharmacies, réparties sur tout le territoire, sont en rupture de stock. L'un des laboratoires chargés de produire le vaccin a même décidé d'accélérer les cadences de livraison, alors que la prochaine était prévue à la fin du mois d'octobre.

