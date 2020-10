publié le 13/10/2020 à 07:08

En pleine pandémie, c'est peut-être le moyen le plus sûr pour limiter une saturation des services de réanimation. À partir de ce mardi 13 octobre et jusqu'au 31 janvier, il est fortement conseillé de se faire vacciner contre la grippe. Le vaccin sera d'abord réservé aux personnes les plus fragiles mais aussi aux soignants.

Face à cette maladie qui touche entre deux et six millions de personnes en France chaque année, seulement un tiers des soignants choisissent de se faire vacciner et de se protéger contre la grippe. Quelques rares établissements incitent fortement leurs personnels à se faire vacciner, comme c'est le cas d'un Ehpad, dans le Loir-et-Cher.

Le directeur de cet établissement à Bracieux, Pierre Boibeaux, a organisé des campagnes d'information à destination de tous ses personnels : "C'est une priorité, il n'y a que la vaccination qui protège durablement une population. Aujourd'hui, on meurt plus de ne pas se vacciner que de se vacciner".

Dans cet Ehpad, les vaccins seront administrés sur place, pendant deux semaines. "On a dégagé sur du temps professionnel, du temps pour que nos équipes aillent se faire vacciner" fait savoir le directeur. De son côté, Martine, une infirmière, souligne que "c'est indispensable pour être auprès des résidents et ne pas leur transmettre quoique ce soit".

