Grippe : à partir de quand, pouvez-vous vous faire vacciner ?

publié le 13/10/2020 à 15:55

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute ce mardi 13 octobre. Cette infection virale touche 2 à 6 millions de Français chaque année selon les chiffres de Santé publique France. En temps de crise sanitaire, il est plus que jamais recommandé de se faire vacciner, afin de ne pas remplir les hôpitaux, qui menacent d'être saturés.

Voilà pourquoi le gouvernement a commandé "beaucoup plus de vaccins que les années précédentes", précise Olivier Véran, lors de sa conférence hebdomadaire consacrée à l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Le ministère de la Santé vise "30% de doses supplémentaires cette année", soit un total de 15.600.000 doses. Le ministre de la Santé rappelle néanmoins que "les publics vulnérables et les soignants" sont prioritaires sur ce vaccin et qu'ils doivent se faire vacciner sans délai et en priorité.

En ce qui concerne le grand public, le ministère indique qu'il n'y a pas d'urgence mais recommande néanmoins la vaccination. "La grippe, elle n'arrive pas dans deux semaines. Habituellement, elle n'arrive pas avant la fin du mois de décembre", rappelle-t-il avant d'ajouter que d'après les observations des épidémiologistes dans l'hémisphère sud, la grippe saisonnière est "plutôt retardée par la présence de la Covid".

Olivier Véran souligne que "rien ne sert de courir". Les vaccins sont éphémères, leurs anticorps se dissipent après un certain temps dans l'organisme, "quelqu'un qui, comme vous et moi en pleine santé, se ferait vacciner en octobre contre la grippe, n'aurait pas une protection avérée contre le virus qu'il contracterait au mois de janvier", conclut le ministre.