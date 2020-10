Vaccin contre la grippe : "On a presque 30% de doses en plus", dit un pharmacien

publié le 13/10/2020 à 13:45

La campagne de vaccination contre la grippe a commencé ce mardi 13 octobre. Déjà, le vaccin est très demandé. Ces demandes s'enchaînent dans un contexte d'épidémie de Covid-19, l'enjeu étant de ne pas développer des formes graves de la grippe et occuper des lits d'hôpitaux. Invité, ce mardi sur RTL, Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officines et pharmacien à Montélimar, a lui aussi beaucoup de demandes.

"C'est bon signe, ça veut dire que la population veut se vacciner et elle a raison de le faire parce qu'on cumule cet hiver, un risque Covid et un risque grippe", explique-t-il. En effet, l'an dernier, 26% des Français ont été vaccinés, cette année, c'est 4 Français sur 10 qui ont l'intention d'y avoir recours. "Il faut absolument que ce taux monte à 75%. En se vaccinant, on protège son voisin, on protège les personnes fragiles", a rappelé Gilles Bonnefond.

Concernant les stocks de vaccins à disposition face à cette importante demande, le pharmacien a souligné qu'on "a presque 30% de doses supplémentaires à disposition cette année". "On a une bonne fenêtre de tir maintenant, vaccinez vous de suite", a-t-il martelé.