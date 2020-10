publié le 13/10/2020 à 11:37

La campagne de vaccination contre la grippe, qui débute ce mardi 13 octobre, a pour principal but, face au contexte sanitaire, d'éviter une saturation des services d'urgences et de réanimation. Jamil Rahmani, chef du service d'anesthésie réanimation urgences à l'Institut hospitalier franco-britannique de Levallois-Perret, souligne qu'"il n'y aura pas de doses pour tout le monde car il y en a 15 millions qui vont juste pouvoir couvrir les seniors et les professionnels de santé".



Ce médecin précise en effet qu'il y a "12 millions de seniors et 3 millions de professionnels de santé". Alors qu'il s'est lui-même fait vacciner contre la grippe, Jamil Rahmani regrette que tous les professionnels de santé ne se fassent pas vacciner. "C'est loin d'être le cas" déplore-t-il en soulignant que "c'est la liberté de chacun" d'aller se faire vacciner.

"On incite les gens et nos collègues à se faire vacciner mais on ne peut pas les forcer" a-t-il ajouté. Concernant la seconde vague de l'épidémie de la Covid-19, "on est en plein dedans" a reconnu le médecin qui attend son pic "entre fin octobre et le 15 novembre". "On sait bien que les mesures de confinement porteraient leurs fruits mais malheureusement c'est catastrophique pour l'économie' a rappelé Jamil Rahmani, selon qui un éventuel couvre-feu "sonnerait le glas" des restaurants.