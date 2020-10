Ligue des champions : le programme de la 1re journée avec PSG-Manchester United

publié le 19/10/2020 à 18:25

Un peu moins de deux mois après sa finale perdue face au Bayern Munich à Lisbonne, 58 jours pour être précis, le PSG redémarre à zéro en Ligue des champions, mardi 20 septembre (21h) dans un Parc des Princes à huis clos. Et cette première journée de la phase de poules lui propose un choc face au Manchester United de Paul Pogba et Anthony Martial.

PSG-MU. L'affiche renvoie à cette (nouvelle) soirée cauchemardesque du 6 mars 2019 pour les Parisiens. Trois semaines après un probant succès (0-2) à Old Trafford, les hommes de Thomas Tuchel s'étaient pris les pieds dans le tapis avant que le sort ne s'acharne : penalty dans les arrêts de jeu après appel à l'assistance vidéo pour un bras de Presnel Kimpembe dans la surface suite à un coup franc. 1-3. Qualification d'une équipe bis de United pour les quarts.

Un an et demi plus tard, le Paris version Qatar est enfin parvenu à dépasser le plafond de verre des quarts lors du tournoi final du mois d'août dans un format qui n'a pas vocation, pour l'instant, à être renouvelé - matchs secs de 90 minutes avec prolongation et tirs au but si besoin. Pour ces retrouvailles avec les Mancuniens de Ole Gunnar Solskjær, une défaite ne serait pas rédhibitoire pour la qualification pour les 8es, même si elle serait problématique dans un groupe dense avec la valeur montante RB Leipzig et l'inconnue Istanbul Basaksehir.

Rennes et l'OM face aux autres petits de leur groupe

Jusqu'au mardi 8 décembre, date de sa sixième et dernière rencontre dans le groupe H, le PSG jouera les mêmes soirs que Rennes, l'invité surprise côté français. Pour sa première participation, le club breton a plutôt été épargné au tirage avec les Anglais de Chelsea, les Espagnols du FC Séville et les Russes de Krasnodar. L'équipe de Julian Stéphan débute dans son Rhoazon Park face à l'adversaire supposé le plus faible du groupe E, mardi 20 octobre (21h).

Exposé à un groupe ultra relevé, Marseille (groupe C) s'en est également plutôt bien sorti en héritant de Manchester City, Porto et l'Olympiakos. L'OM débute sa première campagne depuis 2013 en Grèce, avec des retrouvailles avec Mathieu Valbuena, mercredi 21 octobre (21h). Les troupes d'André Villas-Boas tenteront de faire mieux que celles d'Élie Baup : aucun point pris en six matches dans une poule certes relevée avec Arsenal, Naples et le Borussia Dortmund.

Ligue des champions : le programme de la 1re journée

Mardi 20 octobre :

Groupe E :

21h00 : Chelsea (ENG) - FC Séville (ESP)

21h00 : Rennes (FRA) - Krasnodar (RUS)

Groupe F :

18h55 : Zénith Saint-Pétersbourg (RUS) - Club Bruges (BEL)

21h00 : Lazio Rome (ITA) - Borussia Dortmund (GER)

Groupe G :

18h55 : Dynamo Kiev (UKR) - Juventus (ITA)

21h00 : FC Barcelone (ESP) - Ferenvcaros (HUN)

Groupe H :

21h00 : PSG (FRA) - Manchester United (ENG)

21h00 : Leipzig (GER) - Istanbul Basaksehir (TUR)



Mercredi 21 octobre :

Groupe A :

18h55 : Salzbourg (AUT) - Lokomotiv Moscou (RUS)

21h00 : Bayern Munich (GER) - Atlético Madrid (ESP)

Groupe B :

18h55 : Real Madrid (ESP) - Shakhtar Donetsk (UKR)

21h00 : Inter Milan (ITA) - Mönchengladbach (GER)

Groupe C :

21h00 : Manchester City (ENG) - Porto (POR)

21h00 : Olympiakos (GRE) - Marseille (FRA)

Groupe D :

21h00 : Ajax Amsterdam (NED) - Liverpool (ENG)

21h00 : Midtjylland (DEN) - Atalanta Bergame (ITA)