publié le 30/01/2021 à 19:00

Après les annonces de Jean Castex vendredi 29 janvier qui a donné encore une chance d'éviter le confinement en adoptant certaines mesures, des discutions ont eu lieu ce samedi à Bercy pour détailler celles qui concernent le commerce et qui entreront en vigueur dès ce soir minuit ou dès lundi.

Les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m2 seront fermés dès dimanche. Et, à partir de lundi, les jauges de fréquentation seront renforcées dans toutes les grandes surfaces. Les professionnels de ces secteurs de la distribution ont maintenant leurs feuilles de routes.



Les magasins dans les zones commerciales extérieures à ciel ouvert ouvert vont pouvoir poursuivre leur activité (sauf ceux d'une superficie de plus de 20 000m2). Fermeture en revanche de 25.000 boutiques non alimentaires qui se trouvent dans les grands centres commerciaux aux allées couvertes. Il n'y aura pas de retrait de commande possible. Seules les pharmacies y resteront ouvertes.



Dans les grandes surfaces de plus de 400m2, la jauge est revue à la baisse avec 1 client pour 10m2 et non plus 1 client pour 8m2. Les supermarchés vont devoir faire leurs calculs pour une application à partir de lundi. Il faut s'attendre à faire la queue à l'extérieur avec un comptage systématiques des clients aux entrées et sorties. Il y aura des annonces sonores toutes les 20 minutes pour rappeler qu'il faut garder ses distances.



Deux points de vigilance particuliers : les rayons fruits et légumes et les caisses propices aux regroupements. Tout doit être fait pour fluidifier le parcours client. Il sera fortement recommandé d'éviter les courses en famille, et une seule personne par caddie sera autorisée. Le non-respect de la jauge pourra entrainer une fermeture administrative, le gouvernement promet des contrôles renforcés.

À écouter également dans ce journal...

Couvre-feu : les forces de l'ordre vont resserrer la vis. Plus de 80 personnes ont été verbalisées samedi soir lors d'une fête clandestine en Seine-et-Marne. La police est appelée à faire respecter strictement le couvre-feu.

Fait divers : Dénouement dans l'enquête sur la tentative d'assassinat par des agents de la DGSE d'une coach en entreprise l'été dernier. Le commanditaire présumé a été interpellé vendredi.

Olympique de Marseille : le match entre Marseille et Rennes qui devait se tenir ce samedi soir pour la 22e journée de ligue 1 n'aura pas lieux. Des échauffourées ont éclaté au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus où des centaines de supporters ont manifesté contre la direction. 25 personnes ont été interpellées.