publié le 29/01/2021 à 21:08

Pas de reconfinement, mais une série de nouvelles mesures annoncées à la surprise générale. Jean Castex s’est exprimé ce vendredi soir, à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire à l'Elysée. Le Premier ministre a annoncé une série de nouvelles mesures pour ralentir la propagation du coronavirus et non pas, pour le moment, de reconfinement.

"Nous pouvons encore nous donner une chance d'éviter le confinement", a assuré Jean Castex. "La question d'un confinement se pose légitimement compte tenu de ces données", en raison d'un "fort risque d'accélération" de l'épidémie, a reconnu le chef du gouvernement, en soulignant que "les prochains jours seront déterminants" pour prendre d'éventuelles nouvelles mesures.

Le Premier ministre a ainsi annoncé plusieurs mesures qui prendront effet dès dimanche minuit.

Sur les frontières

Ainsi, en plus des mesures de couvre-feu instaurées sur l’ensemble du territoire, le Premier ministre a annoncé la fermeture des frontières aux pays extérieurs à l'Union Européenne. "Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d’un territoire hors de l’Union Européenne sera interdite, sauf motif impérieux, à partir de dimanche 00h00", a dit le Premier ministre.

Il a par ailleurs précisé qu'un test PCR négatif serait demandé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'Union Européenne, "à l'exception des travailleurs transfrontaliers".

Sur les commerces

Autre mesure, plus coercitive, Jean Castex a annoncé, à compter de ce dimanche, la fermeture "des centres commerciaux non-alimentaires d’une surface supérieure à 20.000 m2". En outre à partir de lundi, les jauges de fréquentation "seront renforcées dans toutes les grandes surfaces", a-t-il ajouté. Celles-ci resteront bien ouvertes, tout comme les écoles.

Renforcement des contrôles

"Dans toutes les entreprises où cela est possible, le recours effectif au télétravail devra être renforcé", a encore déclaré le Premier ministre, qui a annoncé un renforcement des contrôles et plus de sévérité vis-à-vis des fêtes clandestines et des restaurants ouverts illégalement. "Les dérives de quelques-uns ne sauraient ruiner les efforts de tous", a ajouté le chef du gouvernement.

"Les policiers et les gendarmes seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l'organisation de fêtes clandestines et l'ouverture illégale de restaurants dans des proportions renforcées", a-t-il affirmé, précisant qu'une "consigne de particulière fermeté sera appliquée pour ceux qui fraudent les règles en vigueur".