publié le 30/01/2021 à 17:30

Afin de tenter d'enrayer la pandémie de coronavirus et de ses variants, les grandes surfaces de plus de 20.000 mètres carrés vont fermer à partir de dimanche 31 janvier. Les commerçants concernés par ces nouvelles restrictions ont rencontré samedi 30 janvier le ministre de l'Économie Bruno Le Maire en visio-conférence.

Concernant les nouvelles fermetures de magasins, le gouvernement va proposer les mêmes aides financières qu'au printemps et en automne, à savoir le fond de solidarité pour payer les loyers qui sont 15 à 20% plus chers dans les centres commerciaux. Il y a aussi les prêts garantis et la prise en charge par l'État du chômage partiel.

En moyenne, un centre commercial représente 560 emplois. Les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés comptent a minima 40 magasins et services ; cela peut grimper à 80, voire 150 magasins pour les plus grands. 396 centres commerciaux, soit 25.000 commerces vont fermer dimanche 31 janvier, selon le ministère de l'Économie.

Février traditionnellement le mois le plus calme

L'année 2020 avait déjà été très affectée : - 28% de fréquentation, - 17% rien que pour le mois de décembre malgré la réouverture post-confinement et les achats de Noël. Le mois de février est traditionnellement le mois le plus calme de l'année dans les commerces, mais personne ne sait quand le gouvernement décidera d'une réouverture.