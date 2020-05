publié le 28/05/2020 à 17:51

Depuis la fin du confinement, le 11 mai, seules les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que les classes de sixième et de cinquième au collège ont repris, mais au ralenti et uniquement en zone verte. À partir du 2 juin, les lycées pourront rouvrir, ainsi que les classes de quatrième et de troisième, a annoncé Jean-Michel Blanquer lors de la conférence de presse du gouvernement ce jeudi 28 mai.

À ce jour, selon les derniers chiffres du ministère, 20% des élèves de l'école primaire et 30% environ des collégiens concernés sont retournés en classe, et rarement à temps plein. Le protocole sanitaire très strict mis en place pour limiter les contaminations empêche en effet d'accueillir tous les élèves en même temps. Mais le ministre a affirmé que toutes les écoles rouvriront le 2 juin.

Comme pour les écoles, l'ensemble des collèges vont rouvrir le 2 juin et l'ensemble des classes en zones vertes. En zone orange, ce seront les élèves de sixième et de cinquième qui seront accueillis en priorité.

Enfin en zone verte, tous les lycées vont rouvrir et tous les élèves sur au moins un niveau seront accueillis . En zone orange, ce seront les lycées professionnels qui rouvriront en premier afin d'assurer un entretien pédagogique individuel.

Lors de la conférence de presse, le ministre a également apporté des informations sur l'organisation de l'oral du bac de Français. Alors que toutes les épreuves du baccalauréat ont été remplacées par le contrôle continu, seul l'oral du bac de Français pour les élèves de première avait été maintenu. Il a finalement été supprimé ce jeudi 28 mai.