publié le 28/05/2020 à 17:51

L'oral de Français n'aura pas lieu. Le 4 avril dernier, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale annonçait que le baccalauréat 2020 sera entièrement noté sur la base du contrôle continu pour cause d'épidémie de coronavirus. Ainsi, les épreuves traditionnellement organisées sous forme d'examens en fin d'année n'auront pas lieu cette année.

Les oraux, qui devaient se dérouler du 26 juin au 4 juillet, sont également supprimés, annonce le ministre de l’Éducation national Jean-Michel Blanquer ce jeudi 28 mai. Les élèves seront notés sur la base du contrôle continu pour le Français en lieu et place des épreuves écrites et orales.

Plus globalement, c'est l'ensemble de l’Éducation nationale qui va se remettre en ordre de marche. Toutes les écoles et tous les collèges vont rouvrir en juin, ainsi que tous les lycées en zone verte, explique Jean-Michel Blanquer.