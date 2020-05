Déconfinement : l’Île-de-France, Guyane et Mayotte passent à "l'orange"

publié le 28/05/2020 à 17:39

Ce jeudi 28 mai, le Premier ministre a pris la parole pour expliquer la deuxième phase du déconfinement, qui débutera le 2 juin. "Les résultats sont bons sur le plan sanitaire (...) Les nouvelles sont plutôt bonnes", a expliqué Édouard Philippe.

Le premier ministre a présenté une carte de France actualisée, en fonction de l'évolution des trois indicateurs observés par les autorités : le nombre de nouveaux cas par jour, les capacités hospitalières locales et la capacité de test.

Les départements d'Île-de-France, de Guyane et de Mayotte ont été placés en catégorie "orange" et le déconfinement y sera "un peu plus prudent que dans le reste du territoire" parce que "le virus y circule un peu plus qu'ailleurs", a-t-il annoncé. Le Premier ministre a précisé que, pour les seuls indicateurs sanitaires, tous les départements français étaient en vert à l'exception du Val d'Oise et de Mayotte.