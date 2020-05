EN DIRECT - Coronavirus et déconfinement : suivez les annonces de Philippe

publié le 28/05/2020 à 14:30

Plus de quinze jours se sont écoulés depuis le 11 mai dernier, date à laquelle la France a entamé son processus de déconfinement. Dès le départ, Édouard Philippe avait annoncé que cela se déroulerait avec prudence. Il fixe ainsi un nouveau rendez-vous aux Français ce jeudi 28 mai.

Le premier ministre est attendu sur la mise à jour de la carte représentant la progression de l'épidémie de coronavirus en France. Actuellement, l’Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté ainsi que Mayotte sont colorées en rouge. Alors que deux semaines et demie après le début du déconfinement, les indicateurs sont plutôt satisfaisants, ces territoires pourraient-ils passer au vert ?

Les cafés et les restaurants sont aussi dans l'attente. Avec les beaux jours, les terrasses pourraient-elles aussi être ressorties, y compris dans les zones rouges ? Même interrogation en ce qui concerne les parcs et les jardins publics. Leur réouverture fait l'objet d'un bras de fer politique entre Anne Hidalgo à Paris et le gouvernement.

