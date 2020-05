publié le 28/05/2020 à 18:20

Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté la phase 2 du plan de déconfinement, trois semaines après une première levée partielle des restrictions imposées à la suite de l'épidémie de Covid-19. Le Premier ministre a annoncé que les bars et restaurants pourraient rouvrir à partir du 2 juin partout en France. En zone orange, cela sera possible mais uniquement en terrasse. Ils sont fermés depuis le 14 mars dernier.

Un protocole sanitaire strict sera à respecter. Pas plus de 10 personnes ne pourront se rassembler autour d'une table, et une distance d'un mètre devra être obligatoire entre chaque table. Enfin, lors des déplacements, le port du masque sera obligatoire pour le personnel et les clients lorsqu'ils se déplacent.

Le 28 avril, lors de l'annonce des premières mesures de déconfinement, Édouard Philippe avait prévenu que le sort des restaurants et bars seraient fixés fin mai. Il avait alors évoqué une possible réouverture "fin juin".

Des chefs ont déjà annoncé qu'ils ne rouvriraient pas le 2 juin. C'est le cas de Michel Sarran, doublement étoilé au guide Michelin, qui a estimé sur RTL le 25 juin qu'il voulait "attendre pour pouvoir accueillir au mieux mes clients, qu'ils se sentent en sécurité". "Ouvrir, on a envie mais pas dans n'importe quelles conditions", a-t-il expliqué.