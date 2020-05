publié le 16/05/2020 à 18:03

Quelque 150.000 élèves de 6e et 5e retourneront dans leur collège ce lundi 18 mai, lorsqu'ils sont en zone verte. Après 1,4 million d'écoliers la semaine passée, ce sont 85 % des collèges en France (4.000 établissements) qui ouvriront leurs portes. La décision concernant les établissements en zone rouge sera connue à la fin du mois, comme celle des lycées.

C'est "une organisation très compliquée à mettre en place" explique Audrey Chanonat, la principale d'un collège à La Rochelle. "On réagence les salles de classe, on enlève des meubles pour respecter les distanciations du protocole sanitaire, on colle des scotchs par terre...", témoigne-t-elle. Dans son collège, elle pourra accueillir entre 55 et 60 % des élèves de 6e et 5e. Les classes seront composées de 8 à 10 élèves par demi-journée.

Stella, en 6e d'un collège de Dinan dans les Côtes d'Armor sait déjà que les deux journées de cours qu'elle aura par semaine "ne seront pas vraiment des cours" mais "l'occasion de faire le point sur tout ce qu'on est censé avoir retenu", dit-elle rassurée.

Toujours un manque de masques

Si les masques sont obligatoires pour les adultes et les élèves, "il y a beaucoup d'endroits où les masques ne sont parfois pas arrivés", déplore Anne-Sophie Legrand, une syndicaliste du Snes-FSU.

Les collèges décident du rythme de l'alternance des élèves : en demi-journées, par bloc de journée ou une semaine sur deux. À Grisolles, dans le Tarn-et-Garonne, les enfants de personnels soignants, ceux en précarité numérique et les décrocheurs scolaires seront prioritaires.

"L'objectif pédagogique va être de reprendre contact avec nos élèves et de faire le point car on a malheureusement perdu beaucoup de monde en route", souligne Nicolas Anoto, professeur dans un collège à Béziers.