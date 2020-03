publié le 20/03/2020 à 18:41

La situation des hôpitaux est particulièrement critique dans la région Grand-Est, où un hôpital de campagne de l'armée est en train d'être installé et où des patients ont été déplacés par hélicoptère. L'armée est une nouvelle fois appelée en renfort en Corse. La Marine va transporter des malades en réanimation de la Corse vers le continent, la région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur.



Le Tonnerre, l’impressionnant porte-hélicoptère de 200 mètres de long de l'armée française, devrait appareiller dimanche 22 mars, ou plus tôt s'il est prêt et que la météo le permet. Il mettra le cap sur Ajaccio, où il passera une partie de la journée pour accueillir les malades.

La cité de Napoléon concentre de nombreux cas de contamination au coronavirus. Les 200 marins du bateau attendent de réceptionner le matériel nécessaire à la traversée, notamment des machines lourdes d'assistances respiratoires. A bord, il y a déjà deux blocs opératoires.

"On envisage de pouvoir accueillir 12 patients en réanimation ou 6 en réanimation et 12 pas en réanimation, explique le capitaine de vaisseau Eric Lavaux, porte-parole de la Marine Nationale. On pourrait embarquer à la fois du personnel médical des armées et du personnel médical de l'Agence régionale de santé."

Italie - La barre des 4.000 morts est dépassée depuis ce vendredi 20 mars. Bergame est décimé par le coronavirus. Des camions de l'armée transportent des cercueils vers des lieux de crémation dans d'autres régions. Le personnel soignant est épuisé et est lui-même infecté.

Confinement - Le gouvernement va renforcer les contrôles. La maire de Paris et le préfet de police ont interdit l'accès à certains espaces publics comme les voies sur berge. A Nice, un couvre-feu doit être instauré dans les prochains jours pour limiter les déplacements.

SNCF - Il ne sera pas possible de monter dans les trains sans attestation du ministère de l'Intérieur ce week-end, et une amende de 135 euros est prévue pour ceux qui tenteraient tout de même. Le trafic est réduit drastiquement, les guichets sont fermés.