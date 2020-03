et AFP

publié le 17/03/2020 à 11:46

Avec les nouvelles mesures de confinement prises lundi 16 mars par le gouvernement, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux transports, a annoncé ce mardi que la fréquence des trains allait encore être réduite en France.

"Nous allons réduire la cadence et la fréquence des trains, notamment longue distance, pour éviter par ces phénomènes 'd'exode' que le virus circule davantage sur le territoire. Nous appelons chacun à la responsabilité", a déclaré le secrétaire d'État chez nos confrères de LCI.



Alors que de nombreuses personnes quittent les grandes villes pour aller à la campagne, cette nouvelle baisse de fréquence intervient dans le but de limiter la propagation du coronavirus. Jean-Baptiste Djebbari a néanmoins souligné qu'il y avait "évidemment une tolérance donnée aux Français qui veulent se positionner par exemple dans leur résidence secondaire quand ils en ont une".

Les transports urbains vont également être réduits

Le secrétaire d'État a estimé que 50% des trains circulaient cette semaine, par rapport à la normale, après les mesures de réduction déjà prises en fin de semaine dernière.

Jean-Baptiste Djebbari a indiqué prévoir "entre 30 et 40% la semaine prochaine" par rapport au service normal de la SNCF. "Nous allons beaucoup réduire l'offre sur les longues distances (...) et donc sur les TGV et Intercités".

Concernant les TER, "nous garderons une offre pour l'instant évaluée à 35% à 40%, a annoncé le secrétaire d'État. Nous pilotons les besoins au jour le jour. Nous ne voulons surtout pas sous-dimensionner l'offre parce que nous voulons que les trajets qui vont se faire dans les jours prochains se fassent dans de bonnes conditions".

Les transports urbains risquent également d'être diminués prochainement : "Aujourd'hui, il y a 70% de bus et de métros qui roulent. Et nous allons réduire très progressivement dans les jours qui viennent, en lien avec les opérateurs des transports" a précisé Jean-Baptiste Djebbari.