Confinement et coronavirus : Marine Le Pen demande un couvre-feu

publié le 19/03/2020 à 18:55

Des mesures de confinement pas suffisamment respectées ? Alors que le président de la République a déploré, ce jeudi 19 mars, que "trop" de Français ne respectaient pas les règles, Marine Le Pen appelle quant à elle à un couvre-feu.



La présidente du Rassemblement national (RN) demande l'instauration d'un couvre-feu à partir de 20h. "Très clairement, il y a des territoires où le confinement n'est pas respecté, particulièrement le soir. Il y a un certain nombre de délits qui semblent être commis depuis le début du confinement", a-t-elle déclaré.

"Il faut évidemment que le gouvernement soit extrêmement attentif à protéger les biens et personnes. Il me semble que le couvre-feu ne nuira à personne, puisque nous sommes tous confinés. Il nuira en revanche aux dealers, voleurs, braqueurs et autre racaille qui croient pouvoir continuer leur petit manège en toute impunité", s'est-elle exprimée.

"Peut-être, faut-il attendre quelques jours avant que le gouvernement se décide à prendre des mesures de bons sens. Il a toujours un temps de retard dans toutes les décisions qu'il devrait prendre", a-t-elle conclu.

Dans le même temps, Emmanuel Macron a estimé que les consignes de confinement n'étaient pas "parfaitement respectées" par les Français, ce jeudi 19 mars, lors d'une visite à l'Institut Pasteur à Paris.

À retrouver également dans ce journal

Santé - Le prince Albert II de Monaco a été testé positif au Covid-19 ce jeudi 19 mars."Son état n'inspire aucune inquiétude", a indiqué le palais princier.



Coronavirus - Selon l'agence sanitaire Santé publique France, la prolongation du confinement sera "nécessaire" précisant qu'il faudrait attendre "entre 2 et 4 semaines" pour observer un changement.



France - Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a indiqué que la barre des 1.000 personnes guéries avait été franchie, lors de son dernier bilan journalier ce mercredi 18 mars. Une bonne nouvelle.