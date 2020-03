et AFP

publié le 20/03/2020 à 16:51

Jour 4 du confinement en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus ce vendredi 20 mars et, face à l'irresponsabilité de trop nombreux Parisiens, les autorités ont décidé de sévir. Tous les déplacements et tous les rassemblements sont donc interdits dans des lieux qui restaient très fréquentés malgré les consignes sanitaires.

Il s'agit des voies sur berge des deux côtés de la Seine, des pelouses dans l'Esplanade des Invalides et celles du Champs-de-Mars, ont annoncé la maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement. La mesure prend effet dès ce vendredi, et pour tout le week-end.

Les riverains, personnes travaillant dans le secteur ou livreurs, pourront déroger à l'interdiction avec les justificatifs nécessaires, ont-ils précisé dans un communiqué commun. Sur les pelouses de l’Esplanade des Invalides, les riverains ne bénéficieront d'aucune dérogation, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

À partir de ce vendredi et tout le week-end, tout déplacement et rassemblement est interdit en plusieurs lieux :

👉sur les voies sur berges rive droite et rive gauche

👉sur les pelouses de l’Esplanade des Invalides

👉sur le Champ-de-Mars. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 20, 2020