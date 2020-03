Coronavirus : le point sur la situation en Europe, qui a dépassé les 5.000 morts

et AFP

publié le 20/03/2020 à 16:35

La pandémie de Covid-19 a tué plus de 10.000 personnes dans le monde. Ce vendredi 20 mars, la barre des 5.000 décès a été dépassée en Europe. En France, le dernier bilan officiel fait état de 372 morts et 10.995 cas de contamination confirmés. Mais qu'en est-il de nos voisins européens ?

C'est l'Italie qui paie le plus lourd tribut dans cette crise sanitaire internationale. Avec au moins 3.405 morts et 41.035 cas de contamination, le pays a devancé la Chine. Le gouvernement envisage de durcir encore plus les mesures de confinement en vigueur depuis deux semaines.

"Dans les prochaines 24 à 48 heures, de nouvelles restrictions sont possibles", a annoncé ce vendredi le ministre aux Affaires régionales Francesco Boccia, évoquant, entre autres, la possibilité de suspendre les activités en plein air.

Quid des autres pays européens ?

En Espagne, les autorités sanitaires ont annoncé que la barre des 1.000 décès avait été dépassée ce vendredi 20 mars. 1.002 décès ont été recensés à la mi-journée, et près de 20.000 cas de contamination (hausse de 16.5% par rapport à jeudi 19 mars).

En Allemagne, alors que la Bavière est entrée en confinement pour au moins deux semaines, le bilan humain a bondi en quelques jours. D'une quinzaine de morts mercredi 18 mars, il est passé à 47 ce vendredi. Il y a plus de 15.200 cas de contamination confirmés.

En Suisse, le nombre de personnes contaminées approchait les 5.000 jeudi soir. Le dernier bilan fait état de 43 morts. En Helvétie aussi des mesures de distanciation sociale ont été prises. Comme en France, il est ainsi demandé de ne sortir que si cela est absolument nécessaire (pour les courses, aller à la pharmacie ou chez le médecin, aller travailler si le télétravail est impossible, aller aider un proche).

La Belgique n'échappe pas à l'épidémie de coronavirus. Le dernier bilan indique que le Covid-19 a tué 37 personnes et en a contaminé en tout 2.189, la Wallonie étant moins touchée que la Flandre.

Des mesures sanitaires ont été prises, comme au Portugal, en état d'urgence depuis jeudi, où le coronavirus a fait 3 morts et a contaminé 785 personnes.

Enfin en Angleterre, où le Premier ministre Boris Johnson prône "l'immunité collective" et n'a pris aucune mesure de confinement, il y a 144 patients qui sont morts à cause du covid-19. Ils étaient âgés entre 47 et 96 ans.