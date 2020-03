Coronavirus : faut-il contrôler les déplacements en pistant les smartphones ?

publié le 20/03/2020 à 17:59

Alors que l’épidémie de coronavirus a déjà fait plus de 10.000 morts à travers le monde, de nombreux pays mettent en place des mesures restrictives et de nouveaux moyens de surveillance des populations.

En Italie, pays le plus touché d'Europe par le Covid-19 (plus de 3.400 morts), la région de Lombardie a décidé de suivre à la trace ses habitants via leur portable pour réduire les risques de contamination. Il ne s'agit pas de surveiller les smartphones mais de contrôler les données de passage d'un téléphone d'une borne téléphonique à une autre.



L'idée est de renforcer le confinement et d'identifier le plus tôt possible les éventuels nouveaux foyers de contamination. Cette méthode a été très largement utilisée en Chine. Là-bas, chaque citoyen possède un code-barres permettant aux autorités de retrouver tous les lieux dans lesquels il s’est rendu dans les dix derniers jours. De cette façon, on peut vérifier que l'individu n’a pas enfreint les règles de confinement.

Toujours en Chine, des applis vous permettent de localiser en permanence autour de vous les personnes contaminées par le Covid-19. Le procédé est difficilement imaginable en France et pose des questions éthiques.

À Nice, des drones survolent désormais la Promenade des Anglais et le centre-ville pour diffuser des messages ordonnant de rester chez soi pour enrayer l’épidémie.

