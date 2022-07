Un pompier tactique a allumé des incendies pour brûler une parcelle de terrain et tenter d'empêcher l'incendie de se propager près de Louchats en Gironde, dans le sud-ouest de la France, le 17 juillet 2022.

Les deux incendies continuent de progresser ce soir, lundi 18 juillet, en Gironde. Près de 15.000 hectares de pins sont ravagés et de nouvelles évacuations massives ont eu lieu pour fuir les fumées toxiques.

Deux quartiers sont concernés, notamment celui de la Teste-de-Buch cet après-midi. Des vacanciers, mais aussi des habitants sont contraints de laisser leurs affaires sans savoir s'ils les retrouveront un jour. Cela représente 8.000 personnes en tout qui se retrouvent coincées dans des bouchons monstres dus aux évacuations massives.

"Notre vie tient dans des sacs et c'est ça qui est le plus dur", confie une habitante. Beaucoup partent se réfugier chez des proches non loin de la commune mais pour d'autres, ils passeront la nuit au Parc des expositions transformé en campement de fortune.

7.000 personnes ont dû être évacuées dans le secteur de Landiras où un camion de pompiers a pris feu ce lundi après-midi. Les deux soldats du feu qui se trouvaient à l'intérieur sont sains et saufs. Les 1.200 pompiers mobilisés souffrent face à ces conditions extrêmes. "La chaleur était intenable. Je n'ai pas perdu connaissance, j'ai juste eu la tête qui tournait", raconte Alexis, un pompier venu en renfort depuis Rennes.

La vague de chaleur touche les pays voisins

Les incendies sont attisés par la chaleur extrême qui s'étend sur tout le pays cette semaine. Des records de températures ont été battus en Bretagne avec 40°C à Lannion. En Loire-Atlantique, la commune de Pontchâteau a atteint les 41°C, une température à laquelle ne sont pas habitués les habitants. "Même à l'ombre, c'est très lourd", dit une jeune fille. "40°C, on les a senti passer", confie le gérant d'une rôtisserie.

Cette vague de canicule touche aussi les pays voisins. Au Royaume-Uni, les écoles sont fermées et pour la première fois, l'alerte rouge a été déclenchée. Des records de chaleur ont également été battus au Portugal et aux Pays-Bas. À Madrid, un agent de la propreté des rues, âgé de 60 ans, a été retrouvé mort à la suite d'un coup de chaleur extrême. La température de son corps avait atteint les 41,5°C. Plusieurs villes espagnoles maintiennent les parcs ouverts toute la nuit afin que ses habitants puissent trouver un peu de fraîcheur.

