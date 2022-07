Incendies en Gironde : "On est terrorisés par ce qui arrive”, raconte sur RTL Julien Courbet

Les incendies en Gironde, qualifiés "d'incendies du siècle", continuent de ravager des hectares de forêt. 16.000 personnes ont été évacuées dans la région presque une semaine après le début des incendies.

Ce lundi 18 juillet, Julien Courbet, en vacances près du Cap-Ferret, réagit sur RTL face à ces incendies et raconte : "On est terrorisés par ce qui arrive”. "On se rend compte de la situation ce matin parce que le vent a changé (...) Si vous allez au Cap-Ferret, vous ne voyez plus Arcachon alors que d'habitude, vous le voyez très facilement", poursuit-il.

"Ce qui m'a réveillé ce (lundi) matin, je croyais que ça prenait feu autour de chez moi. Il y a une odeur de fumée qui est rentrée dans tout le Cap-Ferret", détaille Julien Courbet. L'animateur de RTL souligne également l'importance d'être vigilants, notamment face aux fortes chaleurs qui compliquent la situation.

