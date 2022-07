Les infos de 18h - Gironde : la thèse d'un incendie criminel privilégiée à Landiras

Le sud-ouest de la France est actuellement rongé par le feu par des tunnels de flammes, atteignant les 25 mètres de haut d'après les pompiers sur place. Déjà plus de 7.000 hectares ont été détruits en 3 jours et plus de 11.000 personnes ont dû être évacuées.

Un autre territoire inquiète également. Il s'agit de la zone de Landiras, au sud de Bordeaux, où 4.700 hectares ont brulé par une ligne de feu de 10 km de long. Le parquet indique ce soir, vendredi 15 juillet, que la thèse criminelle est privilégiée. À l'origine de cette thèse, la déclaration des témoins qui auraient vu une personne fuir en voiture précisément à l'endroit où le feu a débuté.

Les témoins ont immédiatement appelé les secours et ont tenté d'éteindre eux-mêmes le départ de feu, en vain. Ce soir, la préfecture parle d'un "véritable combat" pour contenir les flammes dans la commune de Landiras.

À écouter également dans ce journal

Violences sexuelles - Visé par une enquête pour harcèlement et agression sexuelle, la députée Sandrine Rousseau a suggéré ce matin que l'actuel président de la Commission des Finances de l'Assemblée, Éric Coquerel, se mette en retrait le temps de l'enquête.

Tour de France - La 13ème étape du Tour est arrivé ce vendredi 15 juillet à Saint-Étienne. Elle a été remportée par le Danois Mads Pedersen.

Football - Au lendemain de leur qualification au quart de l'Euro, les Françaises sont privés de leur attaquante Marie-Antoinette Katoto gravement blessée au genou droit.

