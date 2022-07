Météo : "Les canicules vont se multiplier et s'accentuer", alerte François Gemenne, membre du GIEC

La France est cramoisie. Rouge comme cette alerte sur 15 départements de la façade Ouest. Il est bien loin le temps où la Normandie et la Bretagne étaient des havres de fraîcheur dans un pays en surchauffe.

C'est précisément en Bretagne, lundi 18 juillet, que les températures atteindront des sommets, avec 41°C attendus à Nantes et 40°C à Brest. Une chaleur présente dans 51 départements en alerte orange avec plus de 30°C sur tout le territoire.

C'est probablement la journée la plus chaude de notre histoire. Une exception qui pourrait devenir la règle, selon François Gemenne, membre du GIEC, le groupe des experts du climat. "C'est simplement dû au fait que la planète se réchauffe et que les événements extrêmes - les canicules, les précipitations intenses ou les sécheresses - vont se multiplier et s'accentuer", explique le chercheur.

"La combinaison des deux phénomènes explique que le thermomètre bat des records. D'ici à quelques années, on se souviendra avec un peu d'émotion de l'époque actuelle où le thermomètre affichait 40 °C seulement quelques jours par an. Car cela va devenir de plus en plus fréquent dans le futur", prévient François Gemenne.

