Canicule : 10 conseils pour bien dormir malgré la chaleur

Avec 15 départements en vigilance rouge pour canicule et un thermomètre qui ne devrait pas descendre en dessous 20° C dans la nuit de lundi à mardi 19 juillet, le sommeil des Français promet d'être perturbé. Voici quelques conseils pour limiter la casse.

En temps normal, la température idéale d'une chambre à coucher oscille entre 16 et 18 °C. En période de canicule, il convient donc de maintenir autant que possible son logement au frais pendant la journée, en fermant les fenêtres et en baissant les stores. Il est conseillé d'aérer son logement une fois le soleil couché, et durant la nuit.

Sans climatisation, quelques astuces permettent de rafraîchir votre chambre à coucher. Placer des pains de glace sous votre oreiller ou au pied de votre lit, étendre du linge humide dans la pièce ou encore mettre votre oreiller dans un sac plastique au congélateur. De plus, il est conseillé de recourir à la literie en coton pour absorber la transpiration.

Manger léger au dîner

Notre corps doit également se rafraîchir. Pour ce faire, il transpire naturellement afin de lutter contre la chaleur. Un phénomène qui doit être compensé par une bonne hydratation. Il est conseillé de boire au minimum un litre et demi d'eau par jour.

Quant à l'alimentation, il est recommandé de manger léger au dîner pour mieux dormir (fruits, légumes, poisson...). Un apport en calorie augmente la température interne et les dépenses énergétiques, provoquant une digestion gênante pour le sommeil.

Enfin, quelques conseils d'ordre général permettent de faciliter l'endormissement. Privilégier la lecture aux écrans avant de se coucher, ne pas céder aux sirènes de la sieste pendant la journée et éviter l'alcool réputé perturbateur pour le sommeil.

