Les infos de 12h30 - Incendies en Gironde : des rafales de vent relancent le feu à La-Teste-de-Buch

Nouvelle nuit de combat contre les flammes. Depuis mardi, 10.500 hectares ont été carbonisés en Gironde, mobilisant 1.200 pompiers.

À La-Teste-de-Buch, des campings ont été évacués la nuit de samedi 16 à dimanche 17 juillet. Les dernières heures ont été très compliquées. Car samedi, en fin d'après-midi, une forte reprise du feu a tout changé du côté de Cazaux. De violentes rafales de vent ont poussé les flammes vers le littoral et la Dune du Pilat. Ce feu puissant a mobilisé les pompiers toute la nuit. Leurs effectifs ont ainsi dû être renforcés : ils sont désormais 521.

Le vent inquiète toujours et rend le travail des pompiers imprévisible. "On est dans la vérité de l'instant. On est humble face à ces conditions car on sait qu'à tout instant on peut avoir une bascule de scénario. Mais on essaie d'être dans l'anticipation", témoigne le commandant Laurent Delac du SDIS Gironde. À midi, dimanche, la situation restait défavorable pour les soldats du feu. Les flammes ont dévoré 3.400 hectares de forêt à La-Teste-de-Buch.

Et sur l'autre front, à Landiras, la situation peine aussi à être maîtrisée. Car les pompiers doivent se battre sur plusieurs flancs. Sur certains, ils parviennent à maintenir les flammes grâce à l'installation de bancs de sable et de chemins pare-feu. Mais sur d'autres fronts, le combat reste difficile. Cette nuit, 200 hectares de plus ont brûlé, ce qui porte le total à 7.200 hectares détruits.

À écouter également dans ce journal

Orque - Après avoir remonté la Seine malade et à bout de force, une orque avait été retrouvée morte le 30 mai. L'autopsie a révélé la trace d'une munition dans son corps. L'ONG Sea Shepherd offre 10.000 euros pour savoir qui a tiré sur l’orque de la Seine.

Homicide à Angers - Un membre de la famille des défunts Manolito et Atama était présent lors de la rixe à Angers, dans la nuit de vendredi à samedi. Il raconte que tout a été très rapide, confiant "ne pas avoir eu le temps de réagir".

Commémoration - Emmanuel Macron commémore le 80e anniversaire de la Rafle du Vél d'Hiv en inaugurant un nouveau lieu de mémoire dans l'ancienne gare de Pithiviers (Loiret). Il a été attaqué par Mathilde Panot (LFI) sur Twitter, un message qui fait polémique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info