La circulation automobile était différenciée ce samedi 26 mars à Paris, en raison d'un épisode de pollution aux particules en Île-de-France. C'était la première fois depuis un an que la circulation différenciée était activée pour cause de pollution. Pourtant, la circulation automobile, conjuguée au beau temps, n'est pas la seule source de cette pollution. À cette période de l'année, l'épandage d'engrais dans les campagnes accroit la présence d'ammoniac dans l'air.

L'autre source de pollution assez méconnue vient du secteur agricole et surtout de l'épandage. Cette pratique consiste à répandre des engrais, des pesticides, des déjections animales sur les cultures. "Les épandages peuvent être émetteurs d'ammoniac, qui se transforme dans l'air et qu'on retrouve sous forme de particule", explique Géraldine Le Nir, prévisionniste pour AirParif l'association qui contrôle la qualité de l'air en région parisienne. "Les émissions agricoles concernent un large secteur, qui ne s'arrête pas à l'Île-de-France. Cela concerne tout le nord de la France, voire de l'Europe".

Ces émissions d'ammoniac proviennent en majorité de terres agricoles et la Bretagne, première région d'élevage de France, est aussi la région la plus émettrice de particules fines. Depuis plusieurs années, l'association Eaux et rivières de Bretagne milite pour une réglementation de l'épandage. "On demande qu'il y ait des mesures qui soient prises par les agriculteurs. Il n'y a jamais eu d'arrêt préfectoral qui interdit les épandages en cas de pic de pollution", déplore sa porte-parole. On voit pourtant des dispositifs qui sont mis en place pour le trafic routier alors que ce n'est pas forcément le premier poste de pollution. L'association demande aussi des stations de contrôle pour mieux connaître les émissions d'ammoniac qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé.

