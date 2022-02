JO 2022 : quelle place pour l'environnement dans les grandes compétitions sportives ?

Le sujet du jour. Les Jeux d'hiver de Pékin ouvrent aujourd'hui, vendredi 4 février. Faute de chute de neige sur le site, une piste artificielle a été créée à Yanqing. En novembre prochain se tiendra la Coupe du Monde de football au Qatar. Dans les deux cas, la question environnementale se pose.



Pourquoi on en parle ? Pékin avait promis des Jeux verts et propres. Encore très récemment, le porte-parole de la diplomatie chinoise a formulé cet engagement. Les Chinois se sentent-ils touchés par ces sujets ? Qu'en est-il de la pollution occasionnée par ce type d'évènement ? Sport et préservation de la planète peuvent-ils réellement être conciliables ?

