Isabelle Autissier sur RTL : "Une benne à ordures de plastique pollue l'océan chaque seconde"

Le One Ocean Summit se tient cette semaine à Brest du 9 au 11 février. Un sommet international souhaité par Emmanuel Macron pour amener les Etats à prendre des engagements en faveur de la sauvegarde des océans. En amont de l'événement, 73 marins ont lancé un appel à réparer les mers dans une tribune publiée dans le magazine Le Point. Parmi eux, la première navigatrice à effectuer le tour du monde en solitaire, Isabelle Autissier, est revenue ce mardi 8 février sur RTL sur les enjeux de ce sommet international, et plus particulièrement sur la nécessité de limiter la production de plastique.

"L'homme se condamne. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas de plastique dans l'océan. En Arctique, dans l'Antarctique, les gens qui vont dans plus grandes fosses océaniques, dans les embruns que vous respirez, partout, il y a du plastique", témoigne la navigatrice, qui estime que l'équivalent d'"une benne à ordures de plastique pollue l'océan chaque seconde".

Présidente d'honneur de WWF France, Isabelle Autissier considère qu'il ne s'agit évidemment pas de "tout interdire" mais que l'homme doit désormais faire preuve "d'intelligence" pour se passer au maximum du plastique. "On n'a pas besoin d'avoir trois emballages pour un paquet de biscuit, ni de bouteilles en plastique. On a vécu sans plastique pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, la consommation est effrénée et ne nous rend pas plus heureux".

La navigatrice espère que le sommet aboutira à des engagements concrets des Etats en faveur de la protection des écosystèmes. "Il faudrait mettre environ 30% de l'océan en zone protégée", selon elle. L'un des enjeux sera aussi de limiter l'exploitation des fonds marins alors qu'un code minier est toujours négocié au niveau international. "Il faut interdire les forages à grande profondeur pour limiter la perturbation des grands fonds marins", estime Isabelle Autissier.