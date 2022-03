Mort de Federico Aramburu : les assassins présumés déjà condamnés pour une agression en 2015

On en sait plus sur les deux assassins présumés de l'ancien rugbyman Federico Aramburu : Loïk Le Priol et Romain Bouvier, interpellés cette semaine après plusieurs jours de cavale. On sait déjà qu'ils doivent être jugés en juin 2022 pour des violences aggravées sur l'un de leurs anciens camarades du GUD. On apprend aujourd'hui que ces militants de l'ultra droite avaient déjà été condamnés à de la prison pour une bagarre en 2015. Le scénario était à peu près le même : une fin de nuit alcoolisée et un tabassage au motif dérisoire.

La scène s'était déroulée le 19 février 2015 devant une boîte de nuit du VIIIe arrondissement de Paris, vers 4 heures du matin. D'après des documents judiciaires que nous avons pu consulter, Loïk Le Priol et Romain Bouvier avaient garé leur jeep militaire près de l'entrée. Deux clients étaient sortis et avaient fait un simple selfie devant le véhicule. Les deux militants d'extrême droite étaient alors arrivés à leur tour, alcoolisés. Romain Bouvier avait commencé à frapper l'un des deux hommes, au prétexte que ces derniers avaient dégradé la voiture.

"Ils ont décidé de se venger", explique maitre Yassine Bouzrou. "C'était vraiment un déchaînement de violence totalement gratuit et quand on voit ce cocktail d'alcool, d'arme (un poing américain a été retrouvé par la suite, ndlr) on se dit que peut-être, les choses auraient pu être différentes (dans l'affaire Federico Aramburu, ndlr) si on avait pu apprécier correctement la dangerosité de certaines personnes", ajoute l'avocat.

Pour ces faits, les deux agresseurs ont écopé en 2017 de deux et quatre mois de prison ferme. Les deux militants d'extrême droite avaient de leur côté porté plainte, assurant que les premiers coups avaient été portés par les victimes. Une version que n'avait pas retenu les juges.