Les infos de 5h - Guerre en Ukraine : les agriculteurs français redoutent les pénuries

La guerre menée par la Russie en Ukraine va rapidement avoir des effets très concrets sur notre quotidien et notre économie. Le prix des matières premières s'affole, le gaz, le pétrole ou encore le blé atteignent des pics inédits. La guerre fait craindre une pénurie de ces ressources.

Depuis jeudi, les agriculteurs voient la différence. En Occitanie, l'impact semble déjà évident. "J'ai reçu déjà des mails de coopératives qui vendent de l'engrais disant que 'La crise étant là, le prix de l'engrais va monter. Dépêchez-vous d'acheter'", confie Philippe, céréalier dans le Tarn-et-Garonne. "La production d'engrais azoté est liée au gaz. La dépendance au gaz de Russie va se traduire par une augmentation des prix, mais ce n'est que pure spéculation", nuance l'agriculteur.

"Il y a du dumping qui est fait sur les matières premières, céréales et tout ce qui est énergie. On voit bien que le prix du gaz a presque doublé déjà, pour chauffer les bâtiments", constate Philippe Baron, éleveur de volailles. Jean Doumeng, producteur laitier en Haute-Garonne, s'inquiète de l'envolée des cours des céréales qui servent à nourrir ses animaux. "Si la hausse des prix est trop forte, l'alimentation de notre troupeau sera aussi plus compliquée. Nos troupeaux seront moins bien alimentés pour pouvoir permettre une production normale", confirme-t-il, "il risque d'y avoir une incidence sur les volumes que nous allons produire". Logiquement, les prix vont donc augmenter sur toute la filière agro-alimentaire.

