Parcoursup : non, il n'y a pas que 9.500 élèves non affectés

publié le 17/07/2020 à 14:15

Ils ont le bac en poche, et maintenant ? 585.000 lycéens ont une proposition d'admission sur la plateforme universitaire Parcoursup, soit plus de 88% des bacheliers. Ce matin sur RTL, Jérome Teillard, qui gère le système au ministère de l'Éducation nationale, affirmait qu'il n'y avait que 9.500 bacheliers sans affectation. Mais quand on y regarde de plus près, ce n'est pas tout à fait ça.

En effet, 9.500 élèves, c'est seulement le nombre de bacheliers à avoir déjà saisi la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui va les aider à trouver une formation. Mais en tout, le nombre de bacheliers sans affection, qui étaient sur listes d'attente jusqu'à hier sur la plateforme Parcoursup, c'est près de 54.000.

Et il faut ajouter les étudiants en réorientation qui n'ont pas non plus de réponse pour l'instant. Cela fait en tout plus de 90.000 jeunes inscrits sur la plateforme qui n'ont pas eu de proposition, soit un peu plus de 10% des candidats.

Mais rien n'est perdu pour eux, le ministère de l'Enseignement supérieur assure que tous sont ou seront contactés dans les prochains jours pour connaitre leurs aspirations. Peut-être que certains ne veulent plus faire des études, vont chercher du travail ou faire une césure...



Il est possible de formuler de nouveaux vœux

Les bacheliers peuvent aussi formuler de nouveaux vœux d'orientation sur Parcoursup. Cette phase complémentaire d'admission va durer jusqu'au 10 septembre. 7.500 formations proposent leurs places vacantes. Et puis il y a dans chaque académie, cette commission qui doit accompagner les futurs étudiants dans leur recherche. Il faut que davantage de candidats la saisissent.



Cet été, les rectorats vont répertorier toutes les places disponibles pour faire face à l'afflux record de bacheliers. Les universités sont invitées à ouvrir des places supplémentaires, des places en BTS également, en apprentissage ou en classe passerelle. Ces classes permettent à des bacheliers fragiles de consolider leurs compétences et d'être prioritaire l'année prochaine pour les BTS sur Parcoursup.



