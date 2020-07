publié le 17/07/2020 à 07:42

C'est l'heure du choix pour les candidats aux études supérieures. La phase d'admission de Parcoursup se termine ce vendredi 17 juillet, à minuit, c'est la limite pour valider définitivement un choix d'orientation.

Actuellement, seuls 88% des nouveaux bacheliers ont reçu au moins une proposition de formation, et cette année, des bacheliers, il y en a 48.000 de plus. Autrement dit, ils sont très nombreux à ne pas savoir ce que l'avenir leur réserve.

Il y 54.000 bacheliers encore sur le carreau. Plus de 90.000 jeunes en tout si on ajoute les étudiants en réorientation. Cela représente 10% des candidats inscrits sur Parcoursup.

Alors, soit ils ont été refusés dans des filières sélectives, soient ils étaient trop loin dans les listes d'attente des filières non sélectives. Ils seront tous contactés pour connaître leur intention. Sont-ils toujours intéressés par des études supérieures ? Certains peuvent choisir de faire une césure ou de travailler.

Pour ceux qui cherchent toujours une place à l'université, en BTS, en IUT, la phase complémentaire d'admission sur Parcoursup va durer jusqu'au 10 septembre. Il faut formuler de nouveaux vœux sur la plateforme. 7.500 formations proposent leurs places vacantes.

Il ne faut pas non plus hésiter à demander l'aide de la Commission d’accès à l’enseignement supérieur. Il y en a une par académie. Elle est là pour accompagner tout l'été s'il le faut les bacheliers et les étudiants en réorientation dans la recherche d'une formation au plus près de leur projet. Il peut y avoir des places disponibles hors académie. Les boursiers pourront alors bénéficier d'une aide financière à la mobilité.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus en France - Le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux clos accueillant du public dès la semaine prochaine et non pas à partir du 1er août. 86% des Français sont favorables à cette décision selon un sondage BVA pour RTL et Orange.

Justice - Trois des quatre policiers impliqués dans la mort de Cédric Chouviat ont été mis en examen pour homicide involontaire. Ils seront jugés au tribunal correctionnel et risquent cinq ans de prison. Un autre policier a été placé sous statut de témoin assisté.

Football - Le Real Madrid l'a emporté 2-1 contre Villarreal jeudi soir avec un doublé de Karim Benzema. Les Madrilènes ont été sacrés pour la 34e fois de leur histoire. C'est le deuxième titre de champion d'Espagne pour Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid.