INFO RTL - Ce que va proposer Jean Castex aux partenaires sociaux

Nouveau premier ministre, nouvelle méthode ! Et pour commencer le "dialogue social", thème qui semble cher à Jean Castex, répété à l’envie ces derniers jours, au moment de la signature du Ségur de la santé comme dans le discours de politique générale du premier ministre.

Même la réunion multilatérale de ce vendredi matin a été renommée "Conférence du dialogue social". Et fort justement de la signature d’un accord majoritaire sur le volet ressources humaines du Ségur de la santé, le premier ministre semble vouloir donner davantage de responsabilités aux partenaires sociaux.

Une méthode qui a priori semble s’éloigner des cadrages budgétaires sans marges de manœuvre. Méthode employée par l’ancien premier ministre Édouard Philippe, et qui avait abouti à l’échec de la négociation des partenaires sociaux sur la réforme de l’assurance chômage il y a quelques mois. "C’est un très bon signal pour l’instant. L’affichage est intéressant. Il faudra que cela se traduise dans les faits", explique un participant à la réunion de ce matin.

Trois grandes thématiques

Selon nos informations, le premier ministre doit proposer aux partenaires sociaux de réfléchir à trois grandes thématiques : d’abord l’urgence, la crise, qui réclame des solutions pour l’emploi des jeunes et un plan de relance conséquent. Ce chapitre s’appellera "agir vite et avec détermination". Des réunions devraient se tenir sur ce sujet dès les prochaines semaines, dans le cadre d’une concertation nationale, mais aussi sectorielle et territoriale. Ce travail débutera très rapidement sous la houlette des ministères de l’Économie et du Travail, avec des réunions y compris au mois d’août, pour aboutir avant la fin de l’été.

Deuxième thème proposé, l’évolution du modèle social. Sur ce sujet, les partenaires sociaux vont être encouragés à poursuivre et amplifier leurs travaux de négociation entre représentants des salariés et du patronat, sur le télétravail, la santé au travail, la précarité et le partage des richesses en entreprise.

Le troisième thème sera enfin consacré à l’avenir de la protection sociale. Les sujets afférants au budget de la sécurité sociale y seront traités ensemble. Assurance chômage, retraites, maladie, famille et même l’avenir de la nouvelle branche de la sécurité sociale qu’est la branche autonomie. Il s’agira sur ces sujets de commencer par partager un diagnostic sur les déficits à venir, ceux liés directement à la crise du Covid, et ceux liés à la structure, pour lesquels il faudra agir sur du long terme.

Le premier ministre devrait insister sur le fait de remettre en responsabilité les partenaires sociaux sur les choix et décisions à prendre pour ajuster ressources et dépenses, et imaginer l’avenir du modèle de protection sociale. La transition écologique fera partie des réflexions de moyen et long terme à mener par les partenaires sociaux.